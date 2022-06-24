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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:40

В Омске монтажник погиб при падении с десятого этажа строящегося дома

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Прокуратура Советского округа Омска проводит проверку в связи со смертельным падением рабочего со строящегося дома, сообщает пресс-служба прокуратуры области в пятницу.

"По предварительной информации, 24 июня в районе 16 часов монтажник упал с десятого этажа при выполнении работ в строящемся доме в районе ул. Пригородная", - говорится в сообщении. Рабочий погиб.

Прокуратура намерена установить обстоятельства и причины произошедшего и дать оценку действиям ответственных лиц по соблюдению требований об охране труда и технике безопасности.

Ранее сообщалось, что в Омске 21 июня при выполнении работ на строительной площадке многоэтажного жилого дома 46-летний рабочий упал с 15-го этажа на 6-й этаж. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.

Омск
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