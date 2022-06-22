Ликвидирован пожар на Новошахтинском НПЗ в Ростовской области

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Ранее в пресс-службе сообщили, что утром в среду, 22 июня, произошло возгорание в теплообменнике на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе на площади 50 кв. м. Угроза распространения огня отсутствует, пострадавших нет.

Завод проектной мощностью переработки до 7,5 млн тонн нефти в год был введен в эксплуатацию в 2009 году. В 2014 году было завершено строительство битумной установки мощностью 700 тыс. тонн в год, в 2015 году - второй установки первичной переработки нефти.

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