Вакуумная установка горела на НПЗ в Ростовской области

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Вакуумная установка загорелась утром в среду на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области, сообщил начальник ГУ МЧС России по региону Сергей Филиппов.

"По прибытии первых пожарных подразделений было установлено - горит вакуумная установка на заводе. (...) Причины (возгорания - ИФ) устанавливает МЧС совместно со следственными органами", - сказал он в опубликованном пресс-службой ГУ МЧС региона комментарии.

Ранее в пресс-службе сообщили, что утром 22 июня произошло возгорание в теплообменнике на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе на площади 50 кв. м. Позже пожар ликвидировали, в результате него никто не пострадал.

Завод проектной мощностью переработки до 7,5 млн тонн нефти в год был введен в эксплуатацию в 2009 году. В 2014 году было завершено строительство битумной установки мощностью 700 тыс. тонн в год, в 2015 году - второй установки первичной переработки нефти.