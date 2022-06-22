Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:40

Вакуумная установка горела на НПЗ в Ростовской области

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Вакуумная установка загорелась утром в среду на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области, сообщил начальник ГУ МЧС России по региону Сергей Филиппов.

"По прибытии первых пожарных подразделений было установлено - горит вакуумная установка на заводе. (...) Причины (возгорания - ИФ) устанавливает МЧС совместно со следственными органами", - сказал он в опубликованном пресс-службой ГУ МЧС региона комментарии.

Ранее в пресс-службе сообщили, что утром 22 июня произошло возгорание в теплообменнике на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе на площади 50 кв. м. Позже пожар ликвидировали, в результате него никто не пострадал.

Завод проектной мощностью переработки до 7,5 млн тонн нефти в год был введен в эксплуатацию в 2009 году. В 2014 году было завершено строительство битумной установки мощностью 700 тыс. тонн в год, в 2015 году - второй установки первичной переработки нефти.

Ростовская область Новошахтинский НПЗ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Обломки беспилотников обнаружены на месте пожара на ростовском НПЗ

Обломки беспилотников обнаружены на месте пожара на ростовском НПЗ

ЦБ решил расширить тарифный коридор по ОСАГО из-за резкого подорожания запчастей

ЦБ решил расширить тарифный коридор по ОСАГО из-за резкого подорожания запчастей

МИД заявил, что возможный ответ Литве на ограничение транзита будет практическим

МИД заявил, что возможный ответ Литве на ограничение транзита будет практическим

ЦИК РФ передал Удальцовой думский мандат Рашкина

Лондон отказал российской делегации в визах для участия в сессии ПА ОБСЕ

Лондон отказал российской делегации в визах для участия в сессии ПА ОБСЕ

Ликвидирован пожар на Новошахтинском НПЗ в Ростовской области

Новый закон об иноагентах планируют ввести в действие 1 декабря 2022 года

Новый закон об иноагентах планируют ввести в действие 1 декабря 2022 года

Возгорание произошло на нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области

Росавиация продлила ограничения на полеты в южные аэропорты РФ до 30 июня

Что случилось этой ночью: среда, 22 июня

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });