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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

Матвиенко призвала бороться с "кешбэками" и прочими англицизмами

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко дала поручение сенаторам изучить ситуацию с чрезмерным использованием англицизмов, имеющих аналоги в русском языке, и предложить меры борьбы с этим явлением.

"Вот "кешбэк" как был, так и есть, и это все произносится на правительственном уровне. Ну, есть же аналоги русского языка, ну, чего мы хватаемся за эти..., засоряем наш красивый, замечательный, уникальный язык такими всякими разными словами. Я согласна, надо и на законодательном уровне посмотреть", - заявила Матвиенко на заседании СФ в среду.

Так она отреагировала на выступление сенатора от Крыма Сергея Цекова, который сказал о проблеме "засилья русского языка иностранными словами, в основном английскими". По мнению парламентария, "их вольное или невольное использование унижает русский язык".

Матвиенко поддержала его предложение и дала поручение изучить сложившуюся ситуацию с использованием иностранных слов в русском языке, в том числе на предмет соблюдения закона о государственном языке РФ.

Чтобы продемонстрировать злободневность этого вопроса, она привела цитату из брошюры "Говори по-русски": "Осознав все наши траблы в ностальгической печали, вспоминаем, как бойфрендов женихами называли. Вместо кастинга смотрины наши мамы проводили, и не мэны, а мужчины девушкам цветы дарили. Вечеринкой были пати, улучшением - апгрейд. Может всё-таки нам хватит русских обижать людей?".

По ее словам, меры защиты языка принимают в разных странах, например, во Франции.

Совет Федерации Совфед Валентина Матвиенко
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