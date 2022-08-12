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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:35

Осенний этап продажи туров с кэшбэком в 20% начнется 25 августа

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Осенний этап продажи туров по России с кэшбэком в 20% стартует 25 августа, он коснется поездок с 1 октября по 25 декабря, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он объявил об этом в Горно-Алтайске на совещании по развитию туризма.

По словам премьера, в программе участвуют все регионы страны. Купившие путевку по программе смогут вернуть до 20% ее стоимости. В правительстве ожидают, что этой возможностью воспользуются около 600 тысяч человек.

Кэшбэк на круизы будет действовать с 1 сентября и до окончания навигации, добавил Мишустин.

Программа по возмещению части стоимости путевок при путешествиях внутри страны хорошо себя зарекомендовала, поддержала экономику регионов даже в период низкого сезона, когда туристическая инфраструктура недозагружена, сказал премьер.

За два года скидки на туры получили свыше четырех миллионов человек, из них в 2022 году - около двух с половиной миллионов.

"Весенний этап программы - завершился. Но государство продолжит компенсировать часть средств, которые люди заплатят за путевки по России", - заключил глава правительства.

Михаил Мишустин Горно-Алтайск
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