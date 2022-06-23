Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:23

В России начался резервный период сдачи ЕГЭ

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Почти 97 тысяч выпускников зарегистрировались для сдачи Единого госэкзамена (ЕГЭ) по всем предметам в резервные дни основного периода с 23 июня по 2 июля, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

Сдать экзамен в резервные сроки могут выпускники прошлых лет, а также выпускники текущего года, которые по уважительной причине не смогли пройти ЕГЭ в основной день, или получившие неудовлетворительный результат по одному из двух обязательных предметов - русскому языку или математике, уточнили в пресс-службе.

В РоссииГлава Рособрнадзора заверил, что ЕГЭ в России сохранитсяЧитать подробнее

По ее данным, около 58 тысяч человек, зарегистрированных на сдачу экзаменов в резервный срок, - выпускники прошлых лет.

В пресс-службе добавили, что в четверг пройдет ЕГЭ по русскому языку, 24 июня - по географии, литературе и устная часть по иностранным языкам, 27 июня - по базовой и профильной математике, 28 июня пройдут экзамены по биологии, информатике и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам, 29 июня - по обществознанию и химии, 30 июня - по истории и физике. Резервным днем для сдачи ЕГЭ по всем предметам станет 2 июля.

При этом для выпускников, которые получат неудовлетворительные результаты по одному или обоим обязательным предметам - русскому языку и математике, либо пропустят экзамены по уважительным причинам, расписанием ЕГЭ-2022 также предусмотрен дополнительный период сдачи с 5 по 20 сентября.

В текущем году для участия в ЕГЭ зарегистрировались более 723 тыс. выпускников.

ЕГЭ Рособрнадзор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Интерфакс" опубликовал Национальный рейтинг университетов-2022

"Интерфакс" опубликовал Национальный рейтинг университетов-2022

Катастрофа, апокалипсис и другие оценки ситуации в лесопромышленной отрасли. Обобщение

Катастрофа, апокалипсис и другие оценки ситуации в лесопромышленной отрасли. Обобщение

Tikkurila объявила об уходе из России

Tikkurila объявила об уходе из России

Что произошло за день: среда, 22 июня

Совершивший жесткую посадку в Якутии Ан-30 восстановлению не подлежит

Совершивший жесткую посадку в Якутии Ан-30 восстановлению не подлежит

Минтранс прогнозирует сохранение не менее 70% парка воздушных судов РФ в концу 2025 г.

Минтранс прогнозирует сохранение не менее 70% парка воздушных судов РФ в концу 2025 г.

Google грозит новый оборотный штраф за отказ удалить запрещенный контент

Путин утвердил временный порядок обслуживания суверенных евробондов

Путин утвердил временный порядок обслуживания суверенных евробондов

В Думе заявили, что РФ может отключить Литву от общей системы электроснабжения

В Думе заявили, что РФ может отключить Литву от общей системы электроснабжения

Режиссер Сокуров сообщил об отказе таможни выпустить его из РФ в Финляндию

Режиссер Сокуров сообщил об отказе таможни выпустить его из РФ в Финляндию
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });