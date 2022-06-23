В России начался резервный период сдачи ЕГЭ

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Почти 97 тысяч выпускников зарегистрировались для сдачи Единого госэкзамена (ЕГЭ) по всем предметам в резервные дни основного периода с 23 июня по 2 июля, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

Сдать экзамен в резервные сроки могут выпускники прошлых лет, а также выпускники текущего года, которые по уважительной причине не смогли пройти ЕГЭ в основной день, или получившие неудовлетворительный результат по одному из двух обязательных предметов - русскому языку или математике, уточнили в пресс-службе.

По ее данным, около 58 тысяч человек, зарегистрированных на сдачу экзаменов в резервный срок, - выпускники прошлых лет.

В пресс-службе добавили, что в четверг пройдет ЕГЭ по русскому языку, 24 июня - по географии, литературе и устная часть по иностранным языкам, 27 июня - по базовой и профильной математике, 28 июня пройдут экзамены по биологии, информатике и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам, 29 июня - по обществознанию и химии, 30 июня - по истории и физике. Резервным днем для сдачи ЕГЭ по всем предметам станет 2 июля.

При этом для выпускников, которые получат неудовлетворительные результаты по одному или обоим обязательным предметам - русскому языку и математике, либо пропустят экзамены по уважительным причинам, расписанием ЕГЭ-2022 также предусмотрен дополнительный период сдачи с 5 по 20 сентября.

В текущем году для участия в ЕГЭ зарегистрировались более 723 тыс. выпускников.