Глава Рособрнадзора заверил, что ЕГЭ в России сохранится

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Проведение Единого госэкзамена (ЕГЭ) сохранится и при переходе к национальной системе высшего образования, так как ЕГЭ не является частью Болонской системы, а построен полностью на российских образовательных стандартах с учетом традиций отечественной системы образования, заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

"ЕГЭ сохранится, поскольку выполняет важнейшие социальные задачи. В частности, ЕГЭ поддерживает единое образовательное пространство Российской Федерации в условиях огромного разнообразия образовательных программ, учебников и учебных пособий", - сказал Музаев "Интерфаксу" в среду.

Он подчеркнул, что "ЕГЭ не является частью Болонской системы".

"Это национальный экзамен, который построен полностью на российских образовательных стандартах с учетом традиций отечественной системы образования. ЕГЭ сочетает в себе функции выпускного и вступительного экзамена", - добавил он.

Глава Рособрнадзора сказал, что "многие страны мира имеют свои национальные экзамены, проводимые в стандартизированной форме".

"При этом ЕГЭ - один из наиболее открытых национальных экзаменов. При всей сложности процессов объективного проведения ЕГЭ с экспертными проверками развернутых ответов участников экзамена, результаты экзамена обрабатываются и выдаются быстрее, чем во многих других странах", - отметил он.

Музаев сказал, что ЕГЭ "выявляет конкретный уровень качества школьного обучения и является механизмом объективной проверки достижения этого уровня". "Именно ЕГЭ ликвидировал имевшийся раньше разрыв между школьной программой и программой вузовских вступительных экзаменов, сделал процесс поступления в вуз максимально прозрачным, а требования к абитуриентам - едиными. ЕГЭ обеспечивает реализацию права всех школьников, независимо от региона проживания, поступить в выбранный вуз, в том числе в ведущие столичные вузы", - считает глава Рособрнадзора.

Он отметил, что Единый госэкзамен является механизмом "отбора наиболее подготовленных абитуриентов в вузы, то есть "вход" в систему высшего образования, который может быть использован при переходе к национальной системе высшего образования".

Отказ России от Болонской системы

24 мая министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что Россия отойдет от Болонской системы подготовки кадров в вузах и будет формировать свой порядок обучения, который ориентирован на специалитет. Его поддержало Минпросвещения, где сообщили о готовности взаимодействовать с Минобрнауки по переходу обучения в педагогических вузах на специалитет уже с 1 сентября.

Фальков считает, что переход к национальной системе подготовки кадров в вузах не будет долгим. Он сообщил, что к 2023 году количество программ специалитета увеличится, тогда как количество программ бакалавриата и магистратуры сократится.

Впервые об отказе от Болонской системы заявил в середине марта председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин, который на фоне введенных в отношении РФ западных санкций сказал, что присоединение к данному процессу не оправдало себя. РФ стала участником Болонского процесса в 2003 году.