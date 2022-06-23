"Вкусвилл" запустил доставку через партнеров по всей России

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Ритейлер "Вкусвилл" запустил сервис доставки по всей РФ с помощью партнеров - Boxberry и "Почты России".

В ассортименте доставки - долгосрочная продукция "Вкусвилла", которая не испортится и не повредится во время транспортировки, говорится в сообщении компании. Для заказа доступно более 1 255 товаров бренда: витамины, БАДы, косметические и бытовые средства, бакалея, напитки и др.

Отгрузка осуществляется напрямую из даркстора "Вкусвилла" в Москве. Стоимость и сроки доставки зависят от удаленности населенного пункта и адреса выдачи. На данный момент доступна доставка в пункты выдачи Boxberry, а также "Почтой России" в пункты выдачи и курьерская доставка.

"Вкусвилл" - один из самых быстро растущих ритейлеров в РФ. Его выручка в прошлом году выросла на 42,3%, до 162,19 млрд рублей. Компания позиционирует себя как сеть продуктов для здорового питания.

По данным на июнь, сеть объединяла более 1,3 тыс. магазинов в 62 городах РФ, а также более 120 дарксторов для обработки онлайн-заказов.

"Вкусвилл" начал развивать собственную доставку с 2019 году с городов присутствия. В конце 2021 года доля онлайн-заказов достигла 36%. Количество онлайн-заказов, которые ритейлер доставляет ежедневно, превышает 170 тыс.