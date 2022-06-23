В России за сутки COVID-19 заболели более 3,1 тыс. человек

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России превысил 3,1 тысячи случаев, госпитализированы за сутки более 1,2 тыс. человек, скончались 68 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

"По состоянию на 23 июня, в РФ выявлено 3 166 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 202 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 6,2%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций произошло в 34 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 40 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 11 субъектах РФ, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 68 человек, накануне штаб сообщал о 66 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 3 058 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 в России выросло на 108. При этом количество заболевших за сутки продолжает держаться на уровне минимальных значений середины апреля 2020 года.

"Выздоровели за сутки 3 517 человек, или на 6,6% меньше в сравнении с 22 июня", - добавили в оперштабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 409 651 случай заражения коронавирусом, 380 709 умерших и 17 836 121 выписанный.