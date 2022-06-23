Новогодние праздники в РФ в 2023 году продлятся девять дней

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Министерство труда и соцзащиты РФ подготовило проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2023 году, новогодние праздники продлятся девять дней - с 31 декабря по 8 января, сообщается в официальном телеграм-канале ведомства в четверг.

Там уточняется, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, поэтому этот день будет нерабочим.

Кроме того, выходными днями будут 24 февраля и 8 мая, так как "1 января (воскресенье) и 8 января (воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 24 февраля и 8 мая соответственно".