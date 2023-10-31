Роструд напомнил, что вторая ноябрьская рабочая неделя будет короткой

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Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Суббота 4 ноября является нерабочим праздничным днем в связи с Днем народного единства, таким образом первая ноябрьская неделя начнется с длинных выходных с 4 по 6 ноября. Рабочими будут дни с 7 по 10 ноября, сообщает Роструд.

Там напомнили, что привлекать сотрудников к работе в праздничный день, если работа в этот день не предусмотрена графиком, можно только с их письменного согласия.

"Для тех, кто работает в праздничный день, в Трудовом кодексе установлены гарантии по оплате труда: работа в нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере", - сообщили в ведомстве.

По желанию работника, работавшего в нерабочий праздничный день, ему может быть выделен другой день для отдыха. В этом случае работа оплачивается в обычном размере, а день отдыха оплате не подлежит, пояснили в сообщении.