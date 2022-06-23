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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:34

Песков переадресовал Минфину вопрос о "мобилизационных" запасах драгметаллов и камней

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о предложении Минфина определить запасы драгоценных металлов и камней, предназначенных для мобилизационных нужд страны.

"Мне ничего не известно об этом. Поэтому нужно в Минфин обращаться за разъяснениями", - сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, соответствует ли действительности информация о таком предложении и о том, что итоговое решение об использовании таких запасов должно быть за президентом РФ.

Дмитрий Песков Минфин РФ
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