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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:40

Гохран получит право экспорта драгкамней и драгметаллов

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Гохран предлагается наделить правом реализации на внешнем рынке драгметаллов и драгкамней из Госфонда России, следует из текста законопроекта, внесенного в Госдуму.

Сейчас Гохран может продавать их только покупателям на внутреннем рынке. Это, впрочем, не помешало в прошлом году зарубежным клиентам "АЛРОСА", через посредничество самой компании, приобрести крупные объемы алмазов из запасов Гохрана на фоне дефицита на алмазном рынке.

Причина расширения функций Гохрана – приватизация АО "Алмазювелирэкспорт" (ранее ФГУП, сейчас 100% акций АО принадлежат РФ), пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе Минфина РФ. "Алмазювелирэкспорт" уполномочен на экспорт драгоценностей Госфонда, необработанных алмазов и бриллиантов, драгметаллов и драгкамней субъектов РФ и реализацию представительных партий необработанных природных алмазов.

"Алмазювелирэкспорт" в постсоветские времена и вплоть до 2009 года имел исключительное право на вывоз драгметаллов из РФ. Через него шел экспорт платиноидов "Норильского никеля" и вывоз за рубеж запасов ЦБ. Сейчас "Алмазювелирэкспорт" реализует на экспорт контрольные партии алмазов "АЛРОСА" и AGD Diamonds для определения их рыночной стоимости в целях учета для профильных госорганов. Через "Алмазювелирэкспорт" идет около 5% продаж алмазов "АЛРОСА", которые в 2021 году оценивались в сумму 332 млрд рублей.

Функция реализации контрольных партий алмазов может в будущем отойти к Гохрану, говорил в конце прошлого года замглавы Минфина Алексей Моисеев. Смысл этой функции в том, чтобы, осуществляя параллельные продажи, государство было на 100% убеждено в отсутствии трансфертного ценообразования при реализации алмазов, пояснял он.

Гохран в прошлом году осуществил крупные продажи алмазного сырья на сумму около $230 млн (и еще $154 млн в марте этого года). Не менее 70% этого сырья выкупила АЛРОСА", приобретавшая алмазы от имени и по поручению своих долгосрочных клиентов – членов ALROSA Alliance.

Гохран Алмазювелирэкспорт
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