Сумку-переноску с младенцем нашли в лесополосе под Воронежем

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовно дело после обнаружения новорожденного мальчика в лесополосе в Семилукском районе Воронежской области, сообщает СУ СКР по региону.

Дело квалифицировано по части 3 статьи 30, пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

Детскую сумку-переноску с новорожденным нашли местные жители накануне днем.

Ребенок был незамедлительно госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь.

Отмечается, что новорожденный остался жив благодаря своевременному обнаружению и оказанной врачебной помощи.

В настоящее время следователи устанавливают причастных к преступлению.