Детский омбудсмен Москвы предложила способ решить проблему брошенных новорожденных

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В Москве новорожденных детей чаще всего бросают мигранты, которые, как предположила столичная уполномоченная по правам ребенка Ольга Ярославская, могут не знать о возможности оставить ребенка в роддоме. Она предложила их информировать об этом на всех доступных языках.

"Мы запросили статистику и получили ответ по вопросу, кто оставляет детей в опасном положении, младенцев. Почему они это делают, мы сейчас выясняем, а кто - мы знаем ответ. И чаще всего оставляют детей люди неграждане России, это мигранты", - сказала Ярославская на пресс-конференции.

Она допустила, что многие матери, попавшие в трудное положение, могут не знать о возможности оставить ребенка в роддоме, так как врачи не обязаны их об этом информировать.

"У меня есть гипотеза, что люди не владеют законодательством Российской Федерации в полной мере, и, попав в эту ситуацию, они просто не пользуются возможностями, которое предоставляет государство, оставив ребенка в роддоме", - сказала Ярославская.

Она предложила распространять информацию о российских законах в сфере охраны детства "на всех языках всех бывших союзных республик" через таможенные и миграционные службы.