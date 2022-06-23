РФ передала в ООН предложения Путина по решению продовольственного кризиса

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Российская сторона положила "на бумагу" все предложения президента Владимира Путина по решению продовольственного кризиса и передала их в ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Все предложения, сформулированные еще президентом Путиным, положены "на бумагу" и переданы в Нью-Йорк. Мы сделали все, что можем сделать. Настораживает медленная реакция на, казалось бы, срочный вопрос. Не исключаю, что секретариат ООН тоже испытывает на себе сильнейшее воздействие от желающих осуществлять внешнее управление Организацией", - сказал Лавров в интервью Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии.

"Эта ситуация создаёт проблемы для многих развивающихся стран. Генеральный секретарь ООН своими действиями затягивает продовольственный кризис, не даёт возможности побыстрее направить туда зерно. Это прискорбно", - подчеркнул министр.

Лавров напомнил, что Россию ранее посещали представители ООН для обсуждения этой темы. Кроме того, в Москву приезжал сам генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Президент России Путин подробно ему разъяснил, что есть элементарный путь, который сейчас без всяких переговоров, меморандумов - путь через Беларусь. Для этого нужно только обеспечить всю логистику и финансовые цепочки. Есть и другие более затратные маршруты доставки продовольствия через Румынию, Польшу", - сказал российский министр.

При этом он возложил ответственность за блокаду украинских портов на Киев. "Что касается портов, то они заблокированы не нами. Наши вооружённые силы с марта объявляют безопасные коридоры от заминированных территориальных вод Украины до пролива Босфор. Готовы сотрудничать с турками. Но для этого украинцы должны разминировать порт. Они этого делать не хотят", - сказал Лавров.

"Одновременно Гутерриш пытается решать вопросы вывода зерна из украинских портов без учёта ежедневно объявляемых нами коридоров. Он хочет сначала договориться про украинское зерно, потом про российское. Нас никто никуда не торопит", - сказал глава МИД РФ.