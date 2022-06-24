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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

Что случилось этой ночью: пятница, 24 июня

Авиакатастрофа под Рязанью, Украина - кандидат в ЕС, американский сенат наступает на вторую поправку

Краткая сводка событий, произошедших за ночь:

- Четыре человека погибли при крушении Ил-76 под Рязанью. Военно-транспортный самолет Ил-76 совершил жесткую посадку под Рязанью из-за неисправности двигателя, частично разрушился на земле, есть пострадавшие.

- Лидеры стран ЕС предоставили Украине и Молдавии статус кандидатов в члены ЕС. Получение статуса кандидата - второй этап в процессе вступления любой страны в ЕС.

- РФ передала в ООН предложения Путина по решению продовольственного кризиса. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров.

- Британский премьер призвал НАТО и "семерку" препятствовать "плохому миру" на Украине. Борис Джонсон считает, что страны G7 и НАТО не должны подталкивать Украину к заключению мира с Россией за счет отказа от части своей территории.

- Лавров заявил, что РФ предлагает Западу честное взаимодействие. "Все, что от нас зависело, мы сделали", сказал министр.

- Американский Сенат одобрил законопроект об ограничении оружия. За законопроект проголосовали 65 сенаторов, против - 33, "при этом 15 республиканцев присоединились к демократам в поддержку этой меры.

- США дополнительно направят на Украину системы HIMARS и другое оружие. на Украину будут направлены "четыре системы HIMARS, 36 тыс. снарядов, 18 боевых транспортных средств, 1,2 тыс. гранатометов, 2 тыс. пулеметов, 18 патрульных катеров.

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