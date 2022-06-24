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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

Все пострадавшие при падении самолета под Рязанью находятся в реанимации

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Пять человек, пострадавших при падении самолета под Рязанью, находятся в реанимационных отделениях местных больниц, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По словам собеседника агентства, в настоящее время два человека госпитализированы в Больницу скорой медицинской помощи и трое - в Областную клиническую больницу.

"Состояние пострадавших тяжелое, одного - крайне тяжелое", - отметил он.

Ранее опергруппа правительства Рязанской области сообщила, что в результате падения самолета в районе Михайловского шоссе в Рязани погибли четыре человека.

Как сообщало Минобороны РФ, военно-транспортный самолет Ил-76 совершил жесткую посадку под Рязанью из-за неисправности двигателя и частично разрушился на земле.

Рязанская область
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