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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

Пилоты разбившегося под Рязанью Ил-76 смогли отвести самолет от жилых районов

Пилоты разбившегося под Рязанью Ил-76 смогли отвести самолет от жилых районов
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Врио губернатора Рязанской области Павел Малков выразил благодарность экипажу разбившегося под Рязанью военно-транспортного самолета Ил-76 за спасение города от разрушений и жертв.

"Особые слова благодарности экипажу: пилоты до последнего отводили неисправную машину от жилых районов. Самолет удалось приземлить в поле, что позволило избежать разрушений и жертв среди мирного населения", - написал глава региона в пятницу в своем телеграм-канале.

Малков, сославшись на данные министерства обороны, отметил, что причиной аварии стала неисправность двигателя. Он подчеркнул, что все службы области сработали оперативно, что позволило спасти выживших.

"В настоящее время рязанские медики оказывают помощь пяти пострадавшим в результате падения самолета. Сейчас их состояние стабильное, но тяжелое", - написал врио губернатора.

Как сообщалось, в 03:18 24 июня военно-транспортный самолет Ил-76 совершил жесткую посадку под Рязанью из-за неисправности двигателя и частично разрушился на земле. В результате аварии погибли четыре человека.

Рязанская область Рязань
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