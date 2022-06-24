Ряд стран Европы отказались сотрудничать с РФ в выдаче обвиняемых в преступлениях

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что ряд европейских стран отказался от сотрудничества с РФ по вопросу о выдаче обвиняемых в совершении преступлений.

"Некоторые коллеги готовы отказаться от взаимодействия с Россией даже в сфере выдачи, правовой помощи и борьбы с преступностью в широком смысле", - сказал глава российского надзорного ведомства, выступая на заседании координационного совета генеральных прокуроров стран СНГ в Минске в пятницу.

В числе этих стран он назвал Германию, Великобританию, Италию, Литву, Польшу, Хорватию, Черногорию, Чехию и Эстонию.

По словам Краснова, эти страны "отказались по политическим мотивам в выдаче в Россию лиц, обвиняемых, в том числе, в совершении особо тяжких преступлений".

"Подобное неразумное поведение мы копировать не станем, продолжим выполнение всех необходимых мер, предусмотренных законом и международными договорами", - подчеркнул генпрокурор России.