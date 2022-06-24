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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:40

Генпрокурор РФ обвинил Украину в киберагрессии против России и Белоруссии

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор России Игорь Краснов обвинил украинские власти в кибератаках на инфраструктуру РФ и Белоруссии.

"В случае с Украиной мы наблюдаем их открытую милитаризацию, ничем не прикрытую киберагрессию, целью которой является критическая инфраструктура России и Белоруссии", - сказал Краснов в ходе встречи со своим белорусским коллегой Андреем Шведом в Минске.

По словам российского генпрокурора, действия киевских властей, многочисленные жертвы мирного населения на Донбассе "не оставили России выбора кроме проведения специальной военной операции по его защите".

Краснов заявил также, что "запредельная русофобия отразилась и на правоохранительном сотрудничестве". По его словам, ряд европейских государств отказались от взаимодействия в сфере выдачи лиц, обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких общеуголовных преступлений.

Глава надзорного ведомства РФ поздравил белорусских коллег со 100-летием образования прокуратуры страны.

Игорь Краснов Генпрокуратура РФ Белоруссия Украина
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