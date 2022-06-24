Минсельхоз приступил к созданию федеральной карты-схемы сельхозземель

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Минсельхоз приступил к созданию в России федеральной карты-схемы земель сельхозназначения, которая будет составляться в разрезе субъектов РФ, сообщает ведомство.

Пилотными регионами стали Калининградская, Московская, Белгородская области и Татарстан, максимально подготовленные к такой работе. Мероприятия проводятся в рамках профильной госпрограммы, которая позволит получить полные и актуальные данные о состоянии всех сельхозземель, в том числе угодий. Первые результаты этой работы в Калининградской области были обсуждены на совещании, которое провела замминистра сельского хозяйства Светлана Ходнева.

По ее словам, инвентаризация земель сельхозназначения в РФ не проводилась уже более 20 лет. Между тем, эта работа необходима, чтобы иметь актуальные сведения и понимать, в каком состоянии находится основной производственный ресурс. Инвентаризация улучшит качество прогнозирования и аналитики, необходимых для развития агропромышленного комплекса регионов, отметила она.