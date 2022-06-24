Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:40

Минсельхоз приступил к созданию федеральной карты-схемы сельхозземель

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Минсельхоз приступил к созданию в России федеральной карты-схемы земель сельхозназначения, которая будет составляться в разрезе субъектов РФ, сообщает ведомство.

Пилотными регионами стали Калининградская, Московская, Белгородская области и Татарстан, максимально подготовленные к такой работе. Мероприятия проводятся в рамках профильной госпрограммы, которая позволит получить полные и актуальные данные о состоянии всех сельхозземель, в том числе угодий. Первые результаты этой работы в Калининградской области были обсуждены на совещании, которое провела замминистра сельского хозяйства Светлана Ходнева.

По ее словам, инвентаризация земель сельхозназначения в РФ не проводилась уже более 20 лет. Между тем, эта работа необходима, чтобы иметь актуальные сведения и понимать, в каком состоянии находится основной производственный ресурс. Инвентаризация улучшит качество прогнозирования и аналитики, необходимых для развития агропромышленного комплекса регионов, отметила она.

Минсельхоз РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Число жертв авиакатастрофы под Рязанью увеличилось до пяти

Думе предложили скорректировать демпфер по бензину с учетом дисконта к Brent

Путин возложил на Запад вину за проблемы в мировой торговле и финансовой системе

Путин возложил на Запад вину за проблемы в мировой торговле и финансовой системе

Медики в Подмосковье опровергли сообщения об отказе отправлять скорую к Шатунову

Эксперт счел низким риск сноса к Крыму загрязнений от атакованных платформ "Черноморнефтегаза"

В РФ намерены создать единую систему подготовки вожатых

В РФ намерены создать единую систему подготовки вожатых

Авиакомпании РФ в I кв. получили рекордный за восемь лет общий операционный убыток

Авиакомпании РФ в I кв. получили рекордный за восемь лет общий операционный убыток

Ряд стран Европы отказались сотрудничать с РФ в выдаче обвиняемых в преступлениях

Песков не стал комментировать возможность национализации ФРГ участка "Северного потока 2"

Трое детей находились в унесенных в Черное море автомобилях в Сочи

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });