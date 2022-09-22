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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

В Думе призвали продолжить работу над законами об обороте сельхозземель

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Необходимо продолжить процесс совершенствования законодательства в сфере оборота и повышения эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения, считает зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина. Она сказала об этом журналистам.

На днях Госдума приняла в первом чтении законопроект, который, в частности, предусматривает сокращение сроков процедуры изъятия неиспользуемых земельных участков сельхозназначения и запрещает собственнику земельного участка, которому вынесено предписание о прекращении нарушения в его использовании, регистрацию перехода права собственности на этот участок до момента устранения им выявленного нарушения.

По словам Школкиной, законопроект предусматривает и другие меры, направленные на вовлечение неиспользуемых или используемых с нарушениями сельхозземель в оборот. В частности, он сокращает сроки рассмотрения в суде таких дел. В случае выявления нарушения и выдачи соответствующего предписания о его устранении на собственника земель налагается обременение в виде записи в ЕГРН о невозможности перехода прав собственности на этот участок другому собственнику. "Тем самым исключаются фиктивные сделки с землей, которые зачастую проводились нерадивыми собственниками для того, чтобы уйти от ответственности", - объяснила она.

Она считает, что необходимы и другие законодательные меры, направленные на повышение эффективности использования сельхозземель.

"Принятый законопроект не решает, в частности, проблему с невостребованными земельными долями, площадь которых, по разным оценкам, составляет около 13 млн га. Надеюсь, что давняя инициатива депутатов по вовлечению таких долей в оборот через упрощенную процедуру передачи их в муниципальную собственность, в том числе через признание земельных долей умерших собственников - при отсутствии наследников или завещания - выморочным имуществом в ближайшее время будет поддержана правительством и в этом вопросе, наконец-то, будет поставлена точка", - заявила Школкина.

Кроме того, по ее мнению, необходимо решать вопрос и с землями сельхозназначения, которые находятся в муниципальной и региональной собственности и также не всегда используются по назначению. "На мой взгляд, на них также необходимо распространить такой критерий, как максимальный срок использования земель сельхозназначения по назначению, и увеличить меры господдержки для ввода таких земель в оборот", - сказала она.

Реализация госпрограммы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса России началась в 2022 году. Программу подготовил Минсельхоз, в мае 2021 года ее утвердило правительство. Она рассчитана на 10 лет. Предполагается, что по итогам реализации программы в оборот будет введено 13,2 млн га сельхозземель.

Площадь неиспользуемых земель сельхозназначения, по данным на 1 января 2021 года, составляла 44,5 млн га, в том числе угодий - 33 млн га, пашни - 18,3 млн га.

Госдума Минсельхоз Надежда Школкина
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