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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:40

Думе предложили скорректировать демпфер по бензину с учетом дисконта к Brent

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму предложения по корректировке демпфера на бензин, которая учтет дисконт к стоимости нефти Brent. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"Уточняется расчет демпфера на бензины, учитывается скидка, которая есть на российскую нефть при расчете демпфера", - сказал он, комментируя текст внесенных поправок в Налоговый кодекс РФ.

Глава комитета Андрей Макаров, уточнил: "То есть скидка, которую мы предоставляем при экспорте нефти?". "Да", - ответил Сазанов.

Согласно документу, с которым ознакомился "Интерфакс", предлагаемая корректировка приближает индикативную экспортную цену на бензин в формуле демпфера к реальной стоимости российского бензина в Европе. Скорректированная формула предполагает, что из средней стоимости бензина в Европе вычитается средний за месяц дисконт в цене нефти Urals относительно Brent.

В итоге индикативная экспортная цена в формуле демпфера будет учитывать не только цену на продукт в Европе и стоимость доставки российского продукта на европейский рынок, но и реальный дисконт, с которым он там реализуется.

При этом действие новой формулы прекратится с 1 января 2023 г., или если российская марка нефти начнет торговаться дороже Brent.

Госдума
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