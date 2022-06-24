Снижение расходов бюджета из-за корректировки демпфера на бензин оценили в 100 млрд руб.

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Снижение расходов бюджета из-за корректировки демпфера на бензин в 2022 году оценивается в 100 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов.

Отвечая на вопрос, как изменятся расходы бюджета в связи с корректировкой демпфера на бензин, Сазанов сказал: "Это зависит от курса (рубль-доллар - ИФ), по оценкам, порядка 100 млрд рублей".

Он также уточнил, что текущая корректировка бензинового демпфера является временной нормой: "Она будет действовать всего четыре месяца, с сентября по декабрь 2022 года. На данном этапе корректировка вносится только на 2022 год, потому что непонятно, как будет со спросом на наши нефтепродукты в 2023 году".

Сазанов добавил, что по дизтопливу корректировка демпфера не требуется, потому что "по дизелю при продажах на экспорт нет такого существенного дисконта, как у автомобильного бензина".

Ранее сообщалось, что правительство РФ внесло в Госдуму предложения по корректировке демпфера на бензин, которая учтет дисконт к стоимости нефти Brent.