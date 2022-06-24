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В РФ разрешили отложить введение реестра турагентств до конца года

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ разрешило отложить начало работы реестра турагентств до 31 декабря 2022 года. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин.

"Правительство в рамках антикризисной поддержки отрасли разрешило турагентам до конца 2022 года продолжать работу без внесения сведений в единый федеральный реестр турагентов, который создается по аналогии с реестром туроператоров", - пояснили в пресс-службе Ростуризма.

В ведомстве добавили, что решение правительства позволит поддержать устойчивость туристического рынка.

"Благодаря этому мы сможем в текущих непростых условиях дополнительно поддержать устойчивость турагентского рынка, а это свыше 30 тыс. субъектов, большинство из которых – предприятия малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные предприниматели. То есть отсрочка позволит турагентам сконцентрироваться на исполнении обязательств перед туристами, при этом у них появится больше времени на то, чтобы в комфортном режиме протестировать реестр", - подчеркнули в пресс-службе.

Как напомнили в Ростуризме, реестр турагентов уже существует, и туроператоры предоставляют данные о турагентах в систему.

"На сегодняшний день в реестр внесены сведения примерно о трети турагентов. Рассчитываем, что это число будет расти, благодаря чему будет повышаться прозрачность рынка и защищенность туристов", - добавили в пресс-службе.

Михаил Мишустин Ростуризм
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