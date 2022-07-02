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Правительство утвердило правила ведения реестра новых отелей для применения льготы по НДС

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило правила ведения реестра новых отелей и других объектов туриндустрии, владельцы которых будут освобождены от налога на добавленную стоимость (НДС) на ближайшие пять лет, сообщается в субботу на сайте кабинета министров.

"Реестр сформируют в электронном виде, отвечать за его ведение будет Ростуризм. В реестр попадут гостиницы и другие объекты размещения, введенные в эксплуатацию после 1 января 2022 года, в том числе после реконструкции", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе Ростуризма, нулевая ставка НДС распространяется на услуги по предоставлению мест для временного размещения гостей, а также на предоставление в аренду объектов туристической инфраструктуры. Там напомнили, что получить льготу могут на пять лет начиная с 1 июля как уже работающие объекты, так и новые. Для уже работающих гостиничных объектов льготный период применения нулевой ставки НДС действует по 30 июня 2027 года. Для получения льготы отелям в конце третьего квартала этого года необходимо обратиться в налоговые органы с соответствующей налоговой декларацией.

Объекты, которые вводятся в эксплуатацию после 1 января 2022 года, в том числе после реконструкции, сначала должны подать заявления о вступлении реестр Ростуризма, а затем обратиться в налоговые органы. После этого ставка НДС на услуги по размещению гостей и сдачу в аренду туристических объектов для них будет составлять 0% в течение 5 лет с даты ввода в эксплуатацию.

Решение о введении нулевой ставки НДС для инвесторов, которые строят, предоставляют в аренду и управление туристические объекты, было принято правительством в марте в рамках пакета мер, направленных на поддержку различных отраслей экономики в условиях санкционного давления.

Правительство РФ Ростуризм НДС
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