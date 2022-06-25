Российский космонавт Кикина в субботу отправится в США для подготовки к полету на МКС

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина отправится в субботу в США для прохождения очередного этапа подготовки к космическому полету на американском пилотируемом корабле Crew Dragon, сообщается в субботу на сайте госкорпорации.

"В рамках недельной подготовки в компании SpaceX Анна Кикина пройдет тренировки со скафандром, включая его подгонку по индивидуальным размерам, и поучаствует в лекционных занятиях по последним изменениям в работе некоторых систем корабля Crew Dragon", - говорится в сообщении.

Запуск корабля Crew Dragon с экипажем Crew 5, в состав которого может быть включена Кикина, планируется на 1 сентября 2022 года. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее госкорпорации провести переговоры с NASA об исполнении соглашения по "перекрестным полетам", напомнили в "Роскосмосе".

11 июня глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация ждет от NASA кандидатур астронавтов для включения в рамках перекрёстных полётов в экипаж "Союза МС-22", с российской стороны в состав американского экипажа войдёт Кикина.

10 июня стало известно, что правительство РФ одобрило ведение переговоров по подписанию соглашения между "Роскосмосом" и NASA по перекрестным полетам на российских и американских пилотируемых транспортных кораблях на Международную космическую станцию. Судьба соглашения оставалась неясной из-за обострения российско-американских отношений на фоне российской военной операции на Украине.

19 мая Рогозин сообщил, что решение о возобновлении перекрестных российско-американских полетов на МКС будет принято до первой декады июня.

Рогозин также отметил, что он "совсем не исключает" того, что космонавт Кикина все же полетит на МКС на американском корабле.

14 мая Рогозин заявил, что некоторые органы исполнительной власти РФ считают преждевременным возобновление российско-американских перекрестных полетов на МКС. Он связал задержку в принятии соглашения с военной операцией на Украине.

26 апреля руководитель программы управления США по аэронавтике на МКС Джоэль Монтальбано сообщил, что NASA рассчитывает в ближайшие три недели получить от России согласованный проект соглашения по возобновлению перекрестных полетов. По его словам, вопрос вхождения Кикиной в экипаж миссии Crew Dragon-5 будет решен "в середине - конце июня".

27 декабря 2021 года Рогозин в интервью газете The New York Times сообщил, что РФ и США планируют осуществлять по одному совместному полету в год с 2022 по 2024 гг. в рамках программы перекрестных полетов.

С 2011 года доставка экипажей на МКС осуществлялась только российскими кораблями, до этого действовала перекрестная система, по которой американские астронавты получали места на российских кораблях, а российские космонавты - на американских. В 2020 году в NASA сообщили, что ведут с "Роскосмосом" переговоры о возвращении перекрестной системы.