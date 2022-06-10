Правительство РФ одобрило проведение переговоров с НАСА по перекрестным полетам

Вид на Землю с МКС Фото: Stocktrek Images via Getty Images

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ одобрило ведение переговоров по подписанию соглашения между "Роскосмосом" и НАСА по перекрестным полетам на российских и американских пилотируемых транспортных кораблях на Международную космическую станцию (МКС).

Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на интернет-портале правовой информации.

"Принять предложение Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", согласованное с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о проведении переговоров о подписании договоренности об исполнении соглашения между Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" и Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства Соединенных Штатов Америки в отношении полетов интегрированных экипажей на российских и американских пилотируемых транспортных кораблях", - говорится в документе.

Переговоры о возвращении перекрестной системы

19 мая глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что решение о возобновлении перекрестных российско-американских полетов на МКС будет принято до первой декады июня.

Рогозин также отметил, что он "совсем не исключает" того, что космонавт Анна Кикина все же полетит на МКС на американском корабле.

14 мая Рогозин заявил, что некоторые органы исполнительной власти РФ считают преждевременным возобновление российско-американских перекрестных полетов на МКС.

"Вопрос по перекрестным полетам имеет технический и политический смысл и оба эти вопроса пока не решены... Некоторые наши федеральные органы исполнительной власти разумно полагают, что преждевременно им сейчас принимать решение об этих перекрестных полетах", - сказал он.

Рогозин связал задержку в принятии соглашения с военной операцией на Украине.

26 апреля руководитель программы управления США по аэронавтике на МКС Джоэль Монтальбано сообщил, что НАСА рассчитывает в ближайшие три недели получить от России согласованный проект соглашения по возобновлению перекрестных полетов.

По его словам, вопрос вхождения космонавтки Анны Кикиной в экипаж миссии Crew Dragon-5 будет решен "в середине - конце июня".

20 января в "Роскосмосе" сообщили, что в случае подписания соглашения о перекрестных полетах между Россией и США астронавт НАСА Франциско Рубио войдет в состав экипажа корабля "Союз МС-22" вместо Кикиной, которая отправится к МКС на американском корабле Crew Dragon.

По данным госкорпорации, полет американского корабля Crew Dragon, в экипаж которого может войти Кикина, состоится в августе 2022 года. Ранее в НАСА сообщали, что старт корабля запланирован на осень 2022 года.

27 декабря 2021 года Рогозин в интервью газете The New York Times сообщил, что РФ и США планируют осуществлять по одному совместному полету в год с 2022 по 2024 гг. в рамках программы перекрестных полетов.

С 2011 года доставка экипажей на МКС осуществлялась только российскими кораблями, до этого действовала перекрестная система, по которой американские астронавты получали места на российских кораблях, а российские космонавты – на американских. В 2020 году в НАСА сообщили, что ведут с "Роскосмосом" переговоры о возвращении перекрестной системы.