Ростуризм одобрил создание нацмаршрута по местам промышленников Демидовых

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Ростуризм одобрил заявку на создание в Свердловской области национального туристического маршрута по местам промышленников Демидовых, сообщила в субботу глава ведомства Зарина Догузова.

"Только что в Ростуризме одобрена заявка на создание национального маршрута по местам Демидовых - Демидовский маршрут так называемый. И вот буквально следующий этап - это мы его оцифруем, опишем, и к нему будет быстрый, удобный доступ на национальном туристическом портале России Russia.travel", - рассказала она на пресс-конференции в Екатеринбурге.

Догузова напомнила, что на портале выложены первые пять одобренных ведомством национальных турмаршрутов. "Я думаю, что в следующем пакете маршрутов будет как раз Демидовский маршрут тоже. Проект уже сформирован, определены точки, они объединены в единый маршрут, экспертный совет Ростуризма приезжал, отсматривал все эти точки. Сформированы рекомендации, что можно было бы еще на этом маршруте доделать, и следующий этап - это мы вместе с регионом объединяем усилия, чтобы все, что нужно доделать, было доделано", - добавила глава Ростуризма.

Маршрут был впервые запущен в Свердловской области 10 июня, он рассчитан на три дня и две ночи. В ходе программы туристы знакомятся с промышленными объектами начала XVIII века и современными производствами. Кроме того, им представляют тагильский поднос и производство изделий из керамики, а также гастрономические специалитеты области.

Ростуризм к 2024 году рассчитывает сформировать в России сеть национальных туристических маршрутов, на эти цели ведомство выделит 4,4 млрд рублей. Маршруты включают рекомендации по посещению объектов показа, выбору отелей, транспортную логистику.