В Сочи 23 пляжа получили "Синий флаг" Ростуризма

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В Сочи 23 пляжа отмечены новым российским стандартом качества пляжей - "Синий флаг", церемония награждения прошла в воскресенье, сообщила пресс-служба вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"В этом году на юг России ожидается большой поток туристов. Нам важно сделать все необходимое, чтобы граждане получили качественный сервис и комфортный отдых. Наш новый символ - "Синий флаг", как наше самое синее черное море, является новым стандартом качества пляжей, который по многим критериям превосходит международные. Многие представители индустрии эту планку преодолели. Сегодня 23 сочинских пляжа получат "Синие флаги" - высшие знаки отличия", - сказал он на церемонии награждения.

Как отметили в пресс-службе, основными критериями отбора являются чистота морской воды и береговой полосы, безопасность и доступная среда на пляжах, а также наличие необходимых элементов курортной инфраструктуры и благоустройства. Сертификаты присваиваются в электронном виде и регистрируются в федеральном перечне туристских объектов. Срок их действия - три года.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский подчеркнул, что в предстоящем летнем курортном сезоне город готовит 188 благоустроенных пляжных территорий, что составляет около 40 километров от всей протяженности береговой полосы.

Общероссийская добровольная сертификация пляжных территорий утверждена Ростуризмом в 2020 году. Классификация осуществляется аккредитованными организациями по трем категориям. Высшей I категории пляжей соответствует "синий флаг", II категории - "зеленый флаг", III категории - "желтый флаг".