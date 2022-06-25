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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:58

Травмированного альпиниста из Челябинска спустили с горы Казбек

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Спасатели завершили спасоперацию и спустили на равнину альпиниста из Челябинска, получившего утром в четверг травму на горе Казбек в Северной Осетии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС республики.

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"Спасатели Северо-осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России доставили альпиниста, получившего травму ноги на Казбеке, на равнину. 43-летний турист из Челябинска доставлен в Клиническую больницу скорой помощи города Владикавказа", - говорится в сообщении.

Сейчас жизни и здоровью спортсмена ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что альпинист из Челябинска получил травму ноги на горе Казбек в Северной Осетии. За ним вылетал вертолет, но с первого раза он не смог его эвакуировать из-за погодных условий. Тогда за спортсменом выдвинулась пешая группа спасателей.

Северная Осетия Казбек
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