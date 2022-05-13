Альпинист из Германии погиб при восхождении на Эльбрус

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Спасатели эвакуируют тело альпиниста из Германии, сорвавшегося при восхождении на Эльбрус в Кабардино-Балкарии, сообщает ГУ МЧС России по КБР в пятницу.

"Спасатели обнаружили мужчину без признаков жизни. Сейчас его тело спускают. Погибшим оказался гражданин Германии 1971 года рождения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что альпинист совершал одиночное восхождение, без туристической группы, и не был зарегистрирован в МЧС.

Информация о том, что на горе Эльбрус на высоте 5300 метров в районе седловины сорвался альпинист, поступила в центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по КБР ранее в пятницу. К поисково-спасательным работам привлекались спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС, спасатели "Центроспас" МЧС России и центра "Лидер".