Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:10

Ливень привел к подтоплениям в Симферополе и пяти селах

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Подтопления зафиксированы в Симферополе и Симферопольском районе после прошедшего ночью ливня, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму в воскресенье.

"Есть подтопления, связанные с обильными осадками, которые прошли сегодня ночью. Сейчас работает пять мониторинговых групп, которые обследуют территорию и оказывают помощь", - рассказал собеседник агентства.

В МЧС Крыма агентству уточнили, что на 11:20 подтопленными остаются 52 придомовые территории, из них 11 частных домовладений, в шести населенных пунктах - Симферополе и пяти селах. Пострадавших нет.

В Крыму действует штормовое предупреждение. По данным местного гидрометцентра, за сутки в Симферополе выпало около 40 мм осадков - две трети месячной нормы.

В соцсетях публикуют фото и видео подтоплений. На кадрах видно, что затопило дороги и некоторые частные домовладения, где воды по колено.

Прокуратура Крыма взяла на контроль соблюдение прав жителей сел Пионерское, Лозовое, Доброе, Андрусово и Украинка Симферопольского района, попавших в зону подтопления, сообщила пресс-служба ведомства.

Крым Симферополь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об ударе по объектам ВСУ в трех областях

Комитет Думы одобрил поправки, дающие выпускникам школ право идти на службу по контракту

Комитет Думы одобрил поправки, дающие выпускникам школ право идти на службу по контракту

Российское судно загорелось в Японском море

Минобороны РФ сообщило об установлении полного контроля над Северодонецком

Что произошло за день: суббота, 25 июня

Путин сообщил Лукашенко о принятом решении передать Белоруссии комплексы "Искандер-М"

Путин сообщил Лукашенко о принятом решении передать Белоруссии комплексы "Искандер-М"
Военная операция на Украине

Кадыров сообщил о выводе всех мирных жителей из подвалов "Азота" в Северодонецке

На встрече Путина с Лукашенко обсуждается поставка удобрений на мировой рынок

Военная операция на Украине

Военные РФ сообщили об ударе по заводу в Константиновке в Донбассе

В Сочи предупредили о возможности смерчей над морем с выходом на сушу

В Сочи предупредили о возможности смерчей над морем с выходом на сушу
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });