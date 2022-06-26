Ливень привел к подтоплениям в Симферополе и пяти селах

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Подтопления зафиксированы в Симферополе и Симферопольском районе после прошедшего ночью ливня, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму в воскресенье.

"Есть подтопления, связанные с обильными осадками, которые прошли сегодня ночью. Сейчас работает пять мониторинговых групп, которые обследуют территорию и оказывают помощь", - рассказал собеседник агентства.

В МЧС Крыма агентству уточнили, что на 11:20 подтопленными остаются 52 придомовые территории, из них 11 частных домовладений, в шести населенных пунктах - Симферополе и пяти селах. Пострадавших нет.

В Крыму действует штормовое предупреждение. По данным местного гидрометцентра, за сутки в Симферополе выпало около 40 мм осадков - две трети месячной нормы.

В соцсетях публикуют фото и видео подтоплений. На кадрах видно, что затопило дороги и некоторые частные домовладения, где воды по колено.

Прокуратура Крыма взяла на контроль соблюдение прав жителей сел Пионерское, Лозовое, Доброе, Андрусово и Украинка Симферопольского района, попавших в зону подтопления, сообщила пресс-служба ведомства.