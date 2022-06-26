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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:10

Подтопления зафиксированы в 13 населенных пунктах Крыма

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Количество населенных пунктов Крыма, где зафиксированы подтопления, увеличилось до 13, сообщил в воскресенье глава республики Сергей Аксенов.

"В результате обильных осадков на территории Республики Крым произошли подтопления: в Симферопольском районе - шесть населенных пунктов, в городе Симферополе по 14 адресам, в Белогорском районе - три населенных пункта, в Бахчисарайском районе - три населенных пункта. На данный момент остаются подтопленными 19 придомовых территорий и 7 частных домовладений. Кроме того, в районе города Алушты сошел сель на территорию санатория "Аю-Даг", - написал он в своем телеграм-канале.

В свою очередь врио министра транспорта региона Николай Лукашенко сообщил журналистам, что из-за обильных осадков на полуострове в воскресенье подтопило дороги Симферопольского и Сакского районов Крыма, Алушты и Ялты.

"Дороги отчищают от грунта и упавших деревьев. На участках от Симферополя до Перевального, а также от Алушты до Ялты техникой расчищается от нанесенного грунта. Из-за штормового предупреждения организованы круглосуточные дежурства", - сказал чиновник.

Ранее сообщалось о подтоплениях в Симферополе и пяти ближайших селах.

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Кроме того, продолжается сброс воды из Симферопольского водохранилища - крупнейшего в Крыму - в реку Салгир, протекающую через Симферополь.

"Из-за дождей сейчас сбрасывается беспрецедентно большое количество воды в реку Салгир. Вышла вода из берегов в районе Гагаринского парка, в районе улицы Ракетной в Симферополе и поселке Комсомольское", - сообщили в администрации крымской столицы.

В ближайшие сутки возможен подъем уровня воды на некоторых реках Крыма из-за обильных осадков, предупредили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"27 июня на реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,0 м; в среднем и нижнем течении рек Кача и Бельбек на 1-2 м, в низких местах незначительный выход воды на пойму. В селевых бассейнах угроза формирования селей", - говорится в сообщении.

В Крыму действует штормовое предупреждение. По данным местного гидрометцентра, за сутки в Симферополе выпало около 40 мм осадков - две трети месячной нормы.

В соцсетях публикуют фото и видео подтоплений. На кадрах видно, что затопило дороги и некоторые частные домовладения, где воды по колено.

Крым Симферополь Сергей Аксенов
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