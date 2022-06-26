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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:57

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в поджоге храма Святителя Василия Великого

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали подозреваемого в поджоге храма Святителя Василия Великого в Санкт-Петербурге, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В Санкт-Петербурге полицейскими задержан подозреваемый в поджоге Храма Святителя Василия Великого", - сказала Волк журналистам.

По словам представителя министерства, рано утром в воскресенье между жителем поселка Парголово на Приозерском шоссе и его супругой, работающей в храме Святителя Василия Великого, произошел конфликт. После ссоры мужчина пришел в храм с канистрой с бензином, вылил горючее и поджег здание, а затем скрылся с места происшествия.

В течение суток гражданин был установлен и задержан, свою вину мужчина не отрицает.

По данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Санкцией данной статьи предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

Санкт-Петербург МВД Ирина Волк
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