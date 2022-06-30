Подозреваемого в поджоге петербургского храма поместили в психиатрический стационар

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Выборгский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство следствия о помещении в медицинский психиатрический стационар подозреваемого в поджоге храма святителя Василия Великого, сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов города.

"Суд (...) поместил Виктора Калюжного в стационар на срок до 30 суток", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в ходатайстве следователь указал на необходимость стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы, поскольку, по его мнению, психическое состояние Калюжного нуждается в исследовании.

Ранее сообщалось, что суд отказал следствию в заключении фигуранта под стражу.

26 июня в храме святителя Василия Великого в Осиновой роще (Выборгский район Петербурга) произошел пожар. Было возбуждено дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч.2 ст.167 УК РФ). По подозрению в преступлении задержали Калюжного. Следствие полагает, что мужчина поджег храм после конфликта с работавшей там супругой. Будучи допрошенным в качестве подозреваемого, задержанный полностью признал вменяемое.

По данным источника "Интерфакса", материальный ущерб, причиненный в результате пожара, оценивается в 10 млн рублей.