Экс-владелец ростовского "Стелла-Банка" получил 5,5 года за мошенничество на 2 млрд руб.

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Вступил в силу приговор бывшему владельцу ОАО АКБ "Стелла-Банк" Александру Ерхову, которого признали виновным в мошенничестве почти на 2 млрд рублей, сообщает пресс-служба УФСБ Ростовской области.

"В законную силу после рассмотрения апелляции вступил приговор бывшему владельцу ОАО АКБ "Стелла-Банк" Александру Ерхову. По решению суда с Ерхова, а также с его родственников взыскано имущество и денежные средства на общую сумму более 1,6 млрд рублей в счет погашения ущерба государству в лице государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов". Кроме того, оставлен в силе назначенный судом первой инстанции срок наказания по части 4 статьи 159 УК России (мошенничество), в виде 5,5 года лишения свободы в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Противоправная деятельность банкира была выявлена сотрудниками УФСБ России по Ростовской области. Оперативники выяснили, что под руководством Ерхова были похищены деньги банка и сам банк доведен до банкротства незаконным способом.

Уточняется, что Ерхов, являясь фактическим собственником финансового учреждения, через подконтрольных ему представителей органов управления банка организовал мошенническую схему по выдаче заведомо невозвратных кредитов коммерческим организациям, зарегистрированным на территории Москвы и Московской области, не осуществлявшим реальной коммерческой деятельности. В результате правопреемнику банка – государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" – причинен ущерб на сумму более 2 млрд. рублей.

В пресс-службе УФСБ уточнили, что апелляционная жалоба банкира рассматривалась Московским городским судом.

Ранее сообщалось, что владелец Стелла-Банка Александр Ерхов был арестован в феврале 2019 года по делу о многомиллиардном мошенничестве. Позже его дело было передано в московский суд.

В июне 2016 года Арбитражный суд Ростовской области признал банкротом Стелла-банк по заявлению Банка России. Впоследствии процедура неоднократно продлевалась, последний раз - до 16 ноября 2022 года.

Банк России 14 апреля 2016 года отозвал лицензию Стелла-банка на осуществление банковских операций в связи с проведением "высокорискованной кредитной политики и несозданием адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам". При этом банк, по данным регулятора, не соблюдал требования нормативных актов в области противодействия отмыванию доходов в части соответствия правил внутреннего контроля и направления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

"Деятельность кредитной организации была ориентирована на агрессивное привлечение денежных средств населения. В условиях введенных надзорным органом ограничений и запретов на привлечение вкладов Стелла-банк продолжал активно их привлекать, в том числе, во внутренних структурных подразделениях в Москве, по ставкам, существенно превышающим рыночный уровень", - отмечал ЦБ.

Стелла-банк являлся участником системы страхования вкладов. Согласно отчетности финучреждения, на 1 января 2016 года банк располагал 1,14 млрд рублей средств физлиц.

Стелла-банк по итогам первого квартала 2016 года занимал 438-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".