Арестован владелец "Стелла-банка", подозреваемый в многомиллиардном хищении

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Владелец "Стелла-банка" Александр Ерхов, подозреваемый в организации многомиллиардной схемы хищения денежных средств, заключен под стражу, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Ростовской области.

"Ерхов купил банк у старого владельца и его основателя - Константина Аверина под видом инвестирования в банк и его развития, после чего "команда" доверенных ему менеджеров вступила в оперативное управления банком. С использованием реквизитов фиктивных коммерческих компаний "командой Ерхова" выдан ряд заведомо невозвратных кредитов, которые в последующем были похищены, что привело к банкротству банка", - говорится в сообщении.

Кроме того, по версии следствия, под видом расширения сети присутствия банка в Москве были открыты его представительства, которые начали вести агрессивную политику по привлечению вкладов у населения по значительно завышенным процентным ставкам. "После отзыва лицензии у банка, в связи с его неспособностью отвечать по обязательствам перед вкладчиками, бремя ответственности за нанесенный ущерб в размере более 2 млрд рублей легло на государство", - отмечают в ведомстве.

Подозреваемый был задержан в конце января в собственной квартире на Рублевском шоссе в Москве в момент, когда собирал вещи для отлета в Мексику, где он владеет собственной виллой.

Согласно сообщению, у официально нигде не работающего Ерхова были найдены два автомобиля "Ролс Ройс" в личном пользовании.

Ерхов взят под стражу по решению Ленинского районного суда Ростова-на-Дону, в отношении него ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ).

Банкротство "Стелла-банка"

Ранее сообщалось, что в июне 2016 года Арбитражный суд Ростовской области признал банкротом "Стелла-банк" по заявлению Банка России в лице отделения по Ростовской области Южного ГУ ЦБ РФ.

Банк России 14 апреля 2016 года отозвал лицензию "Стелла-банка" на осуществление банковских операций в связи с проведением "высокорискованной кредитной политики и несозданием адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам". При этом банк, по данным регулятора, не соблюдал требования нормативных актов в области противодействия отмыванию доходов в части соответствия правил внутреннего контроля и направления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

"Деятельность кредитной организации была ориентирована на агрессивное привлечение денежных средств населения. В условиях введенных надзорным органом ограничений и запретов на привлечение вкладов Стелла-банк продолжал активно их привлекать, в том числе во внутренних структурных подразделениях в Москве, по ставкам, существенно превышающим рыночный уровень", - отмечал Центробанк.

"Стелла-банк" являлся участником системы страхования вкладов. Согласно отчетности финучреждения, на 1 января 2016 года банк располагал 1,14 млрд рублей средств физлиц.

"Стелла-банк" по итогам первого квартала 2016 года занимал 438-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".