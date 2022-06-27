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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Авиация Балтфлота проведет учение с пусками ракет в Калининградской области

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Около 15 фронтовых бомбардировщиков Су-24 и многоцелевых истребителей Су-30СМ проведут учение с пусками ракет и бомбометанием в Калининградской области, сообщила пресс-служба Балтийского флота (БФ) в понедельник.

"В ходе мероприятия будут отработаны вопросы уничтожения колонн военной техники, пунктов управления, скоплений живой силы условного противника, а также осуществления огневой поддержки подразделений армейского корпуса Балтийского флота в условиях современного общевойскового боя", - говорится в сообщении.

По данным флота, всего для выполнения задач будут задействованы около 15 самолетов и свыше 100 военнослужащих летного и инженерно-технического состава смешанного авиационного полка авиасоединения морской авиации флота.

"При выполнении учебных задач летчики отработают также элементы маневрирования в ходе воздушного боя, разведку и огневое поражение целей из пушечного вооружения самолетов", - сообщили в БФ.

Отмечается, что в общей сложности за время учения экипажам самолетов предстоит поразить более 100 различных мишеней, произвести пуски неуправляемых авиационных ракет, осуществить бомбометание.

Су-24

Су-24 (по кодификации НАТО: Fencer - "Фехтовальщик") - фронтовой бомбардировщик, разработанный в ОКБ Сухого (компания "Сухой" входит в ОАК). Предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью, в том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей. Принят на вооружение в 1975 году, всего выпущено около 1400 таких самолетов. В настоящее время на вооружении Воздушно-космических сил (ВКС) России находится глубоко модернизированная версия фронтового бомбардировщика - Су-24М2.

Су-30СМ

Су-30СМ (серийный модернизированный) - многоцелевой истребитель поколения "4+", разработан ОКБ Сухого и серийно выпускается на Иркутском авиазаводе корпорации "Иркут" (обе компании входят в ОАК). Он предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время суток и сложных метеорологических условиях.

Балтийский флот Калининградская область
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