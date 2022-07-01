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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Летчики Балтфлота на учениях под Калининградом отбомбились по наземным целям

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Калининградской области самолеы Су-30СМ и Су-24 авиационного соединения морской авиации на летно-тактических учениях (ЛТУ) отработали уничтожение бомбами наземных целей, сообщил Балтийский флот.

"В ходе ЛТУ экипажи сбросили свыше 50 бомб весом от 100 до 500 кг, а также выпустили свыше пятисот 30-мм снарядов из авиапушек по различным целям на полигоне в Калининградской области", - говорится в пресс-релизе.

В частности, были отработаны задачи по огневому обеспечению сухопутных подразделений, уничтожению командных пунктов, бронетехники и живой силы условного противника.

Это были плановые учения, в них участвовали более 15 экипажей самолетов Су-24 и Су-30СМ, а также около 100 военнослужащих летного и инженерно-технического состава.

Балтфлот Калининградская область Су-24 Су-30СМ
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