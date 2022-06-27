Путин принял приглашение на саммит G20

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Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин принял приглашение своего индонезийского коллеги Джоко Видодо на саммит "Группы двадцати", который пройдет на острове Бали 15-16 ноября, сообщил в понедельник помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Он рассказал журналистам, что от главы Индонезии получено приглашение Путину принять участие в саммите "двадцатки" 15-16 ноября.

На уточняющий вопрос "Интерфакса", дала ли российская сторона ответ на приглашение, Ушаков ответил: "Да, мы подтвердили, что наше участие предусматривается".

У него также поинтересовались, будет ли это участие очным или по видеосвязи.

"Они пока приглашают в очном формате. Еще времени много. Надеюсь, что пандемия позволит провести это мероприятие в очном формате", - ответил Ушаков.

Помощник президента также указал на важность того, что Видодо пригласил Путина на саммит "с учетом того, что на индонезийцев давят и давили соответствующие западные страны".