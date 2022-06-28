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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:45

Лавров заявил, что РФ не интересует, будет ли Зеленский на саммите G20 в Индонезии

Лавров заявил, что РФ не интересует, будет ли Зеленский на саммите G20 в Индонезии
Сергей Лавров
Фото: Russian Foreign Ministry/Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Россию не интересует, будет ли президент Украины Владимир Зеленский присутствовать "на полях" саммита "Группы двадцати" в Индонезии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Нас мало будет интересовать, ходит он там где-то сбоку на саммите на Бали или не ходит. Мы всегда относимся с уважением к действиям страны-хозяйки "двадцатки", - сказал Лавров на пресс-конференции во вторник.

Он отметил, что Москва не будет "делать смысл и значение этого формата заложником капризов каких-то государств".

Министр подчеркнул, что Россия в рамках формата "Группы двадцати" будет заниматься "делом, а не пропагандой".

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщил журналистам, что от главы Индонезии Джоко Видодо получено приглашение президенту РФ Владимиру Путину принять участие в саммите "двадцатки" 15-16 ноября.

На уточняющий вопрос "Интерфакса", дала ли российская сторона ответ на приглашение, Ушаков ответил: "Да, мы подтвердили, что наше участие предусматривается".

Индонезия МИД РФ Сергей Лавров Владимир Зеленский Украина
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