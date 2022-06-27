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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Россия высылает восемь греческих дипломатов

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Послу Греции в Москве был выражен решительный протест из-за решения властей республики о поставках вооружения Киеву и объявления группы российских дипломатов в Греции персонами нон грата.

Как говорится в сообщении МИД РФ, послу вручена нота с уведомлением о том, что в качестве ответной меры восемь греческих дипломатических сотрудников в России объявлены персонами нон грата и им надлежит покинуть территорию страны в течение восьми дней.

"Доведена информация о предпринимаемых российской стороной других шагах, связанных с функционированием загранпредставительств Греции в России", - отмечается в сообщении МИД РФ.

МИД Греция
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