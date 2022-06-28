Генконсульство Греции в Москве до 4 июля не будет оформлять визы

Перерыв связан с высылкой греческих дипломатов

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Визовый отдел генконсульства Греции в Москве не будет работать с 29 июня до 4 июля из-за депортации сотрудников и необходимости реорганизовать работу, сообщила дипмиссия. .

Также в эти дни не будет работать гражданский отдел генконсульства. Исключение будет сделано для "случаев гуманитарного характера".

Оба отдела возобновят работу с понедельника, 4 июля.

Российский МИД 27 июня объявил восемь греческих дипломатов персонами нон грата и дал им восемь дней на отъезд из России.