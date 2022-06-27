Власти Петербурга объяснили возгорание двух белорусских автобусов влиянием санкций

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Возгорания в белорусских автобусах МАЗ в Санкт-Петербурге могли произойти в моторном отсеке из-за попадания масла на двигатель. К пожару могли привести обстоятельства, связанные с западными санкциями. Об этом сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков, курирующий транспортную сферу.

"На основе анализа видеоматериалов ОАО "МАЗ" предположили, что горение началось в моторном отсеке вследствие попадания масла из системы гидропривода вентилятора на горячие части двигателя", - написал Поляков в своем телеграм-канале в понедельник.

Он отметил, что в городе уже четыре дня работают специалисты белорусского завода. Они проводят полный аудит технического состояния автобусов МАЗ 203947.

Вице-губернатор отметил, что к возгоранию могли привести обстоятельства, связанные с западными санкциями.

"Специалисты МАЗа не исключают вероятность того, что в условиях санкционного давления и нарушения логистических цепочек при поставках комплектов гидропривода могла произойти замена проверенных фланцев на другие, аналогичные по техническим характеристикам, но не имеющие проверенных референций. Осмотр автобусов, проведенный сотрудниками завода в Колпинском парке, подтверждает эту вероятность", - написал Поляков.

Он отметил, что система охлаждения и гидропривода остается неизменной на автобусах МАЗ 203 с 2005 года и зарекомендовала себя как "надежная и безопасная".

По словам вице-губернатора, сейчас завод начал изготавливать аналоги компонентов "с полным контролем каждой детали".

"Все они будут превентивно заменены. Все последующие поставки пассажирской техники по существующим контрактам будут дополнительно проверены перед отгрузкой на предмет возможных утечек рабочих жидкостей системы гидропривода с отражением данного параметра в протоколе приемосдаточных испытаний", - сообщил Поляков.

"Может, там действительно что-то взорвалось и загорелось" – Лукашенко

Ранее в Петербурге произошло два случая возгорания автобусов. В понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что это обсуждалось на его недавней встрече с губернатором Александром Бегловым в Петербурге.

"Мы с ним сели, я говорю: расскажи мне, что мы не выполняем. Автобусы под тысячу штук заказал. Сколько поставлено, что не поставлено, какие проблемы – он мне все это по полочкам разложил (...) Писали, загорелся автобус (...) "Говорит: "Александр Григорьевич, не стоит даже внимания. Ну у нас журналисты умеют красиво подать". Но я распереживался: думал, может, там действительно что-то взорвалось и загорелось", - заявил Лукашенко.