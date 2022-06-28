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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:45

ГТЛК из-за санкций получит вертолеты и водные суда с задержкой на год-два

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) получит заказанные ранее вертолеты "Ансат" и Ми-38, а также несколько судов водного транспорта с задержкой на год-два.

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Это следует из проекта постановления правительства, подготовленного Минтрансом (ведомству принадлежит 100% акций ГТЛК). Документ опубликован на портале regulation.gov.ru.

В случае с вертолетами речь идет о четырех "Ансатах", поставки которых по контракту ожидались в 2022-2023 годах (новый предполагаемый срок - 2024 год), таком же количестве модернизированных "Ансатов" с первоначальным сроком поставки в 2023 году (предлагается перенести на 2025 год), а также одном Ми-38 (вместо 2022 года предложен 2023-й).

Поставки предложено перенести "в связи с введением санкционных ограничений в отношении предприятий РФ и необходимостью поиска отечественных аналогов иностранных комплектующих и оборудования, используемых при производстве вертолетов", говорится в пояснении к проекту.

В апреле об отсрочке ГЛК попросило руководство "Вертолетов России" (входят в "Ростех"), ссылаясь на невозможность оборудовать "Ансаты" в 2023 году канадскими двигателями Pratt&Whitney. Необходимость сдвига поставки Ми-38 "Вертолеты России" объяснили приостановкой полетов этих машин после крушения Ил-112 в Подмосковье в 2021 году: оба судна оснащаются двигателем ТВ7-117В.

Сроки сдачи пяти строящихся водных судов предлагается перенести в связи с санкционными рисками "непоставки иностранными контрагентами в контрактные сроки судового оборудования, различных комплектующих, сменных запасных частей и производимой заменой на аналогичные по характеристикам других производителей".

Речь идет о сдвиге сроков сдачи строящегося на АО "Средне-Невский судостроительный завод" (СНСЗ, Петербург, входит в состав "Объединенной судостроительной корпорации") пассажирского судна для работы в Красноярском крае (с 2023 на 2024 год) и четырех судов дноуглубительного флота, строительство которых ведется на АО "Судостроительный завод (ССЗ) "Лотос" (Астраханская область, входит в "Южный центр судостроения и судоремонта" - структуру ОСК).

Сдачу двух судов дноуглубительного флота (самоходные роторно-ковшевые земснаряды) с первоначальным сроком поставки в 2022 году предлагается перенести на 2023 год, еще двух земснарядов - с 2023 на 2024 год. Перенос сроков объясняется "отсутствием произведенных в полном объеме компонентов (оборудования) и не оказанием услуг по надзору за крупно-узловой сборкой и услуг по проведению пусконаладочных работ контрагентом IHC Beavers B.V. (Нидерланды)". "Лотос" ведет поиск российских подрядчиков для выполнения пусконаладочных работ и осуществления поставки оборудования. В частности, судостроительный завод достиг договоренностей с "Цимлянским судомеханическим заводом" (Ростовская область) "по формированию запасных изделий и принадлежностей для насосного оборудования самоходных роторно-ковшевых земснарядов", - отмечается в пояснительной записке к проекту.

Ряд западных стран в конце февраля объявили санкции против России в связи с военной операцией на Украине, часть из них ударила по авиационной отрасли. В частности, запрещена поставка систем и комплектующих, необходимых для производства авиатехники. Российские судостроители в связи с введенными антироссийскими санкциями также столкнулись с проблемами в поставках судового оборудования и комплектующих.

ГТЛК Минтранс Ансат Ми-38 Вертолеты России Pratt&Whitney СНСЗ Петербург ОСК ССЗ
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