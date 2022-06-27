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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Транскавказскую автомагистраль снова закрыли из-за камнепада и селей

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Движение по Транскавказской автомагистрали приостановили для всех видов транспорта из-за камнепада и схода селевых масс, сообщает в понедельник пресс-служба главного управления МЧС по Северной Осетии.

"В связи с камнепадом и сходом селевых масс на Транскавказской автомагистрали, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке "Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля" в обоих направлениях с 19:30 мск 27 июня 2022 года до особого распоряжения", - говорится в релизе.

Ранее сообщалось, что движение транспорта по Военно-Грузинской дороге и Транскавказской магистрали в Северной Осетии временно приостановлено из-за риска селей и камнепадов. Позже Транскам открывали для всех видов транспорта. Более 500 транспортных средств скопились у российской границы на Военно-Грузинской дороге.

Транскавказская автомагистраль проходит в высокогорье и является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию и Россию.

Транскавказская автомагистраль Южная Осетия Северная Осетия
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