Транскавказскую автомагистраль закрыли из-за камнепада

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Движение по Транскавказской автомагистрали, соединяющей Южную Осетию с Россией, запрещено в связи с камнепадом на североосетинском участке трассы.

"С 11:00 движение по Транскавказской автомагистрали запрещено до особого распоряжения", - сообщила в субботу пресс-служба МЧС Южной Осетии "Интерфаксу".

В середине недели из-за схода каменных масс на проезжую часть трассы движение по автомагистрали было запрещено, после расчистки дороги водителям разрешили проезд.

Однако затем в районе пункта Бурон на Северном портале Рукского тоннеля сошел сель, перекрыв дорожное полотно. Трассу удалось расчистить оперативно.

МЧС Северной Осетии в субботу вновь объявило 25, 26 и 27 июня штормовое предупреждение - ливневые дожди, грозы, град и шквалистый ветер.