Медведев не исключил третьей мировой, если Украина вступит в НАТО и посягнет на Крым

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Вступление Украины в НАТО может привести к третьей мировой войне, если она впоследствии попытается посягнуть на Крым, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью изданию "Аргументы и факты".

"Для нас Крым - часть России. И это - навсегда. Любая попытка посягнуть на Крым - это объявление войны нашей стране. И если это делает страна, входящая в НАТО, это конфликт со всем Североатлантическим альянсом. Третья мировая война. Тотальная катастрофа", - сказал Медведев.

По его мнению, Украина в НАТО "на порядок опаснее" для России, чем Швеция и Финляндия.

"И связано это с тем, о чем неоднократно говорил президент Владимир Путин. Наличие неурегулированных территориальных споров, а также разное понимание статуса регионов", - пояснил он.

Финляндия и Швеция в НАТО

Медведев добавил, что Россия не против вступления Швеции и Финляндии в НАТО, но ей придется укреплять свои рубежи.

"Присоединение Швеции и Финляндии к НАТО ничем особенно новым нам не грозит. Эти страны ранее находились с Россией в отношениях, которые можно назвать достаточно уважительными и взаимно доброжелательными. Хотя в прошлом, конечно, разное случалось. Сейчас у нас с этими странами нет и не предвидится территориальных споров и даже поводов для них", - сказал Медведев.

Медведев подчеркнул, что при этом Россия будет готова к ответным шагам.

"В случае такого расширения НАТО протяженность его сухопутных границ с Россией вырастет более чем вдвое. Нам эти рубежи придется укреплять. Безъядерный статус Балтики уйдет в прошлое, будет серьезно наращиваться группировка сухопутных сил и военно-морского флота на северных направлениях", - отметил он.

Зампред Совбеза РФ полагает, что от этого "никто не в восторге", в том числе "граждане двух стран-кандидатов в НАТО.

"Не лучшая перспектива - иметь у порога собственного дома наши "Искандеры", гиперзвуковые ракеты, военные корабли с ядерным оружием. Мало кому приятно и то, что уплаченные налоги теперь пойдут не на благоустройство и гуманитарные программы, а на оборонные цели под эгидой НАТО. Это бездонная прорва. К тому же, как показывает опыт многих десятков лет, эскалация напряженности во взаимоотношениях с Россией - дело бессмысленное и недешевое", - заметил Медведев.

Шансы на вступление Украины в ЕС

Заместитель председателя Совета безопасности РФ усомнился в том, что будущее Украины связано с Европейским Союзом.

"Я уверен, что украинский народ преодолеет эти испытания. Выберет для себя лучшее будущее, сильных лидеров, справедливые законы и успешную экономическую модель. И я совсем не уверен, что эта модель будет связана с Евросоюзом", - сказал Медведев.

Он отметил, что "шансы вступить туда у Украины, несмотря на статус "кандидата", призрачные".

"Циничные европейцы прямо говорят об этом, глядя в широко раскрытые от удивления и психостимуляторов глаза украинских лидеров", - заметил зампред Совбеза.

Он также выразил уверенность в том, что "запретить" русскую культуру на Украине не удастся и "время многое расставит по своим местам".

"Что касается русской культуры, то она от украинской, от общеевропейской, от мировой неотделима. "Запрещать ее бесполезно. Только придурки могут всерьез рассуждать об этом (...) Нельзя разделить литературу, науку, искусство, как облупившуюся коммунальную квартиру на отдельные закутки. Это наше общее богатство, в котором черпаем силу и творческую энергию мы все. Вне зависимости от национальности, достатка и воззрений", - убежден Медведев.

Зампред Совбеза заявил, что "время многое и многих расставит по местам, не надо преувеличивать влияние пропаганды, даже яростной и лживой".

"Люди остаются людьми. Семейные и дружеские связи разрушить гораздо сложнее, чем это кажется оголтелым русофобам, по крайней мере, я на это искренне надеюсь", - сказал он.

Он вновь подчеркнул, что Россия ведет борьбу "не с украинским народом, борьба с омерзительными нацистами, экстремистскими группировками, отъявленными бандитами и иностранными наемниками, которые к ним примкнули".

"А к украинскому народу нельзя не испытывать глубокое уважение. С ним граждане России связаны самыми тесными узами - родственными, историческими, культурными", - сказал зампред Совбеза РФ.